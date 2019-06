¿Incivismo? Ni eso

No llegan ni al calificativo de incívicos quienes atacan el mobiliario urbano de una manera tan gratuita como esta. Nos seguimos preguntando qué puede buscar una persona con esto. No hay apuesta de cuatro de la mañana que justifique semejante destrozo. Aunque nada de lo que hay en la calle es de nadie, en realidad todos los elementos pertenecen al conjunto de lo público. Su arreglo o su nueva compra se sufragará con los impuestos de toda la ciudadanía, no con los del político de turno contra el que el o los energúmenos que han hecho esto se rebotaron.