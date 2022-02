28-F con Infante e Izquierdo

Ser andaluz es una forma de ser español. Ser español es una forma de ser europeo. Ser europeo es una forma de ser ciudadano del mundo. Hoy es un buen día para presumir de nuestro natural modo de ser andaluces, españoles y del mundo. Que un lema de nuestra tierra podría ser la famosa frase Publio Terencio Africano: "Soy un hombre, nada humano me es ajeno". Y aún más propiamente nuestra sería si, como propuso Unamuno, se sustituyera humani (humano) por hominem (hombre), porque para el genial egotista vasco humanus era tan sospechoso como humanitas: "Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple ni el sustantivado, sino el sustantivo concreto: el hombre".

Afortunadamente hace muchos años que quedaron atrás absurdas tentaciones de nacionalismo de babucha, grotescos intentos que pretendían ir más allá de la autonomía para dar a nuestro ser andaluces una dimensión política independentista a la vasca o la catalana. Para sí, España y la Humanidad la quiso Blas Infante, tan manipulado posteriormente por detractores y admiradores, que escribió: "Andalucía, no puede ni podrá ser jamás separatista de España. La razón es obvia: ella es, y será siempre, la esencia de España". Exageraba llevado por el amor, quizás también harto de los noventayochistas que consideraban a Castilla el alma de España. Pero se le disculpa a este hombre bueno y honrado que pagó con su vida ser un romántico tardío en tiempos de lobos.

Estaba el idealista Infante más cerca de José María Izquierdo que de la infame y asesina política española de los años 30. Pero Izquierdo, además de morirse prematura y prudentemente en 1922, sabía cuál era su papel. Al intervenir en el homenaje que el Ateneo dedicó a Infante en 1918 lo dejó claro: "Yo no he hecho en mi vida más que piropear a la Ciudad de la Gracia y a la Tierra de María Santísima… ¿Para qué me obligáis, pues, a ser uno de los epígonos de este movimiento regionalista iniciado en Andalucía? ¿Cómo queréis que se ponga al frente de esta nueva y renovadora acción quien no sabe más que soñar que sueña?... En política no hay puntos suspensivos, o se interpretan mal… Dejadme divagar por Andalucía y por mi Sevilla, que mientras viváis para ellas, siempre estaré y me tendréis con vosotros. Sea toda la gloria de esta empresa para Blas Infante, el portaestandarte y definidor del Ideal Andaluz". Toda la gloria, sí, y la muerte también.