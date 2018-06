Inmigrantes de tercera

Mientras Sánchez montaba una operación propagandística sin precedentes en Europa para recibir -en una necesaria acción humanitaria que todos debemos aplaudir- a los 630 inmigrantes que viajaban en el Aquarius, el barco que se negó a admitir Italia, cerca de 1.500 personas fueron rescatadas con vida en las playas del sur, con los escasos medios que disponemos, aumentando la saturación de los centros de acogida temporal -caso del situado en el puerto de Motril, donde como decía este periódico, en sólo cinco meses han llegado 2.158 inmigrantes, es decir tres buques Aquarius-, además de elevar la tragedia con cuatro muertos recogidos y casi un centenar de desaparecidos en el Mar de Alborán. Por supuesto que ni había ministros para salir en las fotos ni el fenomenal espectáculo mediático montado por el Gobierno en Valencia. Los vivos y los muertos olvidados, como en todas las ocasiones anteriores, eran cosa del sur que, tradicionalmente, ha estado alejado de las preocupaciones de los que gobiernan en Madrid, sean del color político que ostenten sus dirigentes.

Así que aplaudiendo la imprescindible operación humanitaria de los que huían en el Aquarius de guerras, violencias, hambres, que es la tragedia común de los inmigrantes, a la que tantas veces me he referido, duele que en este caos degradante de nuestro siglo, haya que calificar a las víctimas en categorías, según la atención que merezcan ante la opinión pública, nacional e internacional. La misma atención merecen, por supuesto, los inmigrantes del buque atracado en Valencia, que los de las frágiles pateras que llegan a las costas del sur. Por eso pido a Sánchez que también debería mirar al sur, donde se rescatan, vivos o muertos, millares de inmigrantes ignorados que no salen en las cámaras de televisión ni son recibidos por ministros y van -mujeres, embarazadas o no, niños incluidos- a saturados centros de acogida temporal.

Ya sabemos que la inmigración es un problema internacional y europeo. Pero mientras tanto, olvidemos la propaganda y pongamos todos los medios para salvar vidas y amortiguar el dolor y desesperanza de tantas personas. Y, sobre todo, no convirtamos, según intereses políticos y mediáticos, en inmigrantes de tercera a los que llegan sin parafernalia al sur olvidado por los centralismos.