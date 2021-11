Inmovilidad

Ayer se reunieron en Sevilla el presidente de la Diputación y el alcalde de Granada con la secretaria de Estado de Transportes para conocer directamente los planes del Ministerio en relación al tránsito del Corredor Mediterráneo por la provincia de Granada. El mensaje que deriva de esa reunión es doble. Por un lado, resulta claro que el Corredor Mediterráneo es un proyecto prioritario para Granada; por otro, que los máximos responsables institucionales no se van a poner de perfil sino que van a liderar su reivindicación.

Superar el aislamiento ferroviario es fundamental para el futuro de Granada. Recordemos que en 2018, cuando se produjo en España el cambio de Gobierno, Granada estaba absolutamente aislada por tren. Ana Pastor nos había dicho que se levantaban las vías para culminar en cinco meses la llegada del AVE y estuvimos más de cuatro años esperando. Con el nuevo Gobierno se abrió de manera inmediata la vía de Moreda, una medida provisional que, al menos, permitía superar ese aislamiento. Y, sobre todo, se agilizó la llegada de AVE, hasta hacerse realidad en pocos meses. Quedaban, no obstante, muchas tareas pendientes pues el AVE llegó con las chapuzas que nos legó el Gobierno Rajoy: los túneles de Loja a 40 km por hora y una única vía en todo el trayecto desde Antequera.

Pero la culminación del Corredor Mediterráneo entre Almería y Antequera tiene una trascendencia mayor que la simple mejora de las conexiones ferroviarias de Granada. No es un asunto local, sino nacional y europeo. Construir una línea férrea de altas prestaciones para mercancías y viajeros entre Algeciras y Ucrania es un gran proyecto europeo, de los que ayudan a cohesionar la Unión. Además, ir de Algeciras a la frontera francesa sin pasar por Madrid supone superar la España radial, que tanto daño ha hecho a la unidad de este país diverso. E implica también apostar claramente por un medio de transporte menos contaminante en el proceso de transición ecológica. Por ello, la conversión en doble vía de ancho internacional del tramo Almería-Granada y la doble vía, con la variante de Loja, en el tramo entre Antequera y Granada no son asuntos de interés estrictamente local pues son los tramos más retrasados en los 3500 kilómetros del Corredor Mediterráneo. En su defensa e impulso deben implicarse no sólo los actores políticos y sociales del territorio sino, cuando menos, los de toda España pues se está defendiendo la culminación de un gran proyecto nacional, con alcance europeo. Sin la doble vía de ancho internacional entre Almería y Antequera no hay Corredor Mediterráneo.