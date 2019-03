Irrealidad

La primera vez que escuché el apellido Tezanos fue durante mis estudios de sociología, allá por la última década del pasado siglo; probablemente en alguna asignatura de estructura social o cambio social; frágil es la memoria. Resulta que Tezanos es, ya profesor jubilado, el chef cinco estrellas de eso que vienen llamando la cocina de CIS. A saber: la forma de presentar las encuestas para predecir unos posibles resultados electorales.

Y dado que la memoria es frágil, perdonen que me repita, quizás a base de repetir hechos falsos quizás terminen creyendo las masas que esa es la realidad. Que las masas son volubles y manejables estimulando sus vísceras, sus prejuicios e instintos más básicos lo sabemos desde muy antaño. Cierta masa eligió a un criminal y ladrón antes que a un hombre que predicaba el amor fraterno, por ejemplo. Quizás el pueblo más ilustrado de Europa terminó votando a un partido dirigido por una banda de criminales racistas, otro ejemplo. Y el pueblo americano, dicen que ejemplo de democracia, ha elegido de presidente a un tipo que dispara mentiras por su boca a mayor velocidad que un pistolero en las películas de Clint Eastwood.

Reconozcamos que cuando el profesor Tezanos teorizaba sobre las clases sociales era más fácil hacer predicciones electorales. Hoy resulta casi quimérico dada la fragmentación de partidos y sobre todo porque no hay nada real o más bien porque no podemos saber de qué realidad hablamos. Y les pongo tres ejemplos que seguro conocen, o no, muy bien.

La realidad es que el pueblo catalán lleva oprimido tres siglos por la monarquía española y solo podrá alcanzar la felicidad si se libera del yugo dictatorial del gobierno fascista de Madrid y terrenos adyacentes como por ejemplo todos esos tipos del sur que cuando hablan no se les entiende.

La realidad es que los empresarios son unos explotadores que solo piensan en llenarse los bolsillos a costa de los trabajadores, de modo que la mejor solución para la economía es nacionalizar la banca y asegurar que todo el mundo, aunque no pegue un palo al agua, tenga una renta mínima de mil (y quinientos de propina) euros.

Le pediría al profesor, ya jubilado, director del CIS que pronostique cuántos votos tendrán esas dos realidades.

Y lo último, que ni el CIS ni la CIA pueden llegar a saber si son ciertas o no: ¿las imágenes que ven los árbitros en el VAR (Video Arbitraje) son la realidad o pertenecen a otra irrealidad? Vale.