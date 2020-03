Izquierda de borrachera

Podemos estar todos de acuerdo en que una mujer tiene derecho (si es que esto se puede considerar un derecho) a llegar a su casa sola y borracha sin correr el peligro de ser agredida o molestada por quien se aproveche de su situación. Pero también podemos estarlo en que llegar borracho o borracha a la casa de uno o de una no es un proyecto de vida interesante. En todo caso puede ser una circunstancia puntual. O una decisión personal autodestructiva que conduzca o no al alcoholismo. Todo depende de si esa hipotética señora coge la borrachera de vez en cuando, todos los fines de semana o incluso todos los días. Allá cada cual con sus propias decisiones. A ello habría que añadir los peligros que corre una persona borracha sin que nadie la agreda -despistarse y no dar con su casa, dormirse a la intemperie, caerse y herirse-, por no hablar de si la propia borrachera le impide tener la lucidez suficiente para no coger un volante y poner en peligro su vida y la de los demás.

Lo grave de este asunto es que el eslogan estúpido y grosero "Sola y borracha quiero llegar a casa" que cualquiera puede corear en una manifestación o llevar escrito en una pancarta, sea asumido y tuiteado por los medios oficiales del ministerio de Igualdad. Y aún hay algo más grave, ya que se supone que esto viene de la izquierda: la traición, basada en la ignorancia, al papel de la mujer obrera (o la mujer del obrero) con respecto a la borrachera. Una de las luchas históricas de la izquierda fue la librada contra el alcoholismo que tanto daño hacía al proletariado sobreexplotado que no encontraba más vía de escape que la borrachera. Las mujeres acompañadas por sus hijos aguardaban a sus maridos en las puertas de las tabernas intentando llevárselos para que no se gastaran allí su exiguo jornal. Hay abundante literatura sobre estos dramas. La paliza a la mujer cuando el obrero llegaba a casa borracho formaba también parte del paisaje de explotación e incultura en el que una parte considerable de la clase trabajadora vivía. En la página oficial de la Fundación Pablo Iglesias (el de verdad, no al que se ha vendido el PSOE de Sánchez) puede leerse: "Los primeros pasos de las Juventudes Socialistas fueron muy ambiciosos. Ya desde sus inicios participaron en los actos del 1º de mayo de 1904 y estuvieron en contra del alcoholismo y las tabernas". ¿Ahora se reivindica la borrachera desde la izquierda?