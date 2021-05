En la Jefatura de Tráfico, a la inglesa

Las cosas que tiene la observación. O el estar esperando a que llegue la hora 'fichada a través de la web' para resolver un trámite en la Jefatura Provincial de Tráfico. Como no podía ser de otra forma, han utilizado señales de tráfico para marcar las rutas de acceso dentro de las medidas Covid. Y ya ven, si quiere acceder han de hacerlo por el carril izquierdo, como en el Reino Unido. El humor que no falte. Y recuerden, la DGT ha implantado una norma por la que, en la gran mayoría de calles de los municipios, no se podrá circular a más de 30 kilómetros por hora.