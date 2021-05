Mi Juan se tira al ruedo andaluz

Saltó la verja mi Juan. ¡Por fin! El hombre no veía la hora de pedir la vez para participar en las primarias del PSOE andaluz. Lleva años con mentalidad autonómica, porque la municipal la tiene con más disciplina que pasión. Ahora se explicarán algunos la apuesta por el eje con Málaga, ampliado después a Córdoba y Granada. Ay, Juan, que siempre se te vio el plumero. La Junta, sus políticas, sus cuentas, sus proyectos medioambientales, el comité de regiones europeas y todos esos asuntos áridos, complejos y propicios para emplear esos vocablos de nuevo cuño, son el terreno natural de este socialista del siglo XXI que hubiera encajado mejor en el felipisimo que en el sanchismo, pero cada uno es hijo de su tiempo. Las relaciones con Susana hace mucho tiempo que se rompieron. Muchísimo. Mi Juan, como es llamado por sus incondicionales, casa poco con el estilo de la trianera. Tuvo que lidiar con ella en su día porque no le quedada más remedio. En un debate, si lo hay, está claro quién gana por rigor, exposición y conocimiento de los temas. Susana, eso sí, es más emocional, pero está más calada y me temo que ha dejado demasiados heridos por el camino. Espadas no genera rechazo, pero tampoco es muy conocido en Almería y otros territorios. Ser el alcalde de Sevilla juega a la baja entre los andaluces paletos. Bueno, la verdad es que ocurre sin ser alcalde. Ser de Sevilla cotiza malamente. Si además eres varón, que Dios te proteja porque te caes de todas las cuotas, ¿verdad Juande Mellado, director de la RTVA? No nos desviemos más que ya habrá tiempo de alisar esas arenas. Mi Juan tendrá que viajar más a Almería que Javié en sus buenos tiempos, cuando hasta llegó a presentarse a las elecciones como número uno por la capital. Y, por cierto, no le fue nada mal. Espadas con el alcalde de Huelva se lleva de dulce. Apunten a Gabriel Cruz, el gran Gabri, como estrecho colaborador, pues tiene ese perfil de socialista moderado y triangular como Espadas, que no chirría en ningún ambiente. Mi Juan se tira al ruedo que siempre quiso: el autonómico. A él le va a tocar echar a Susana Díaz de la carrera por la recuperación de San Telmo. Andalucía le deberá una si lo hace, como España a Ayuso. Si no fuera porque Díaz perdió el control de la Ejecutiva de Sevilla sería una misión casi imposible. Pero con grietas en la casa propia y varias agrupaciones ya en contra de la princesa roja, rojísima, el camino para mi Juan es mucho más fácil. Y un dato muy importante: en el PP andaluz prefieren a Susana. Porque mi Juan tiene capacidad para recuperar no sólo a los 400.000 socialistas que se quedaron en casa hace dos años, sino a mucho votante de perfil conservador.