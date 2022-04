Jugar en la calle

Los niños y niñas ya no juegan en la calle, eso es un hecho. Llegados a este punto, el siguiente paso es preguntarse por qué. Una hipótesis podría apuntar hacia el hecho de que los juegos tradicionales, fútbol o muñecas, ya no tienen el arraigo de antaño, por eso lo más lógico sería buscar nuevos divertimentos que lleven a los más pequeños a salir. Tras el incontestable éxito de Gambito de dama, el ajedrez podría ser una de ellos, ventajas hay muchas: no hay riesgo de lesiones, ni de romper la ropa, ni de que embarque el balón, además se ejercita la mente.