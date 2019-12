Y Junqueras sigue en prisión

Celebraron la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Junqueras como un auténtico hito -histórico, por supuesto- en la lucha por la liberación de Cataluña y la recibieron como suelen: con saltitos y euforia, abrazos y teatros infantiles, propaganda y manipulaciones varias. Y subiendo el listón del chantaje a Pedro Sánchez para la investidura: suspendieron las negociaciones hasta que el Gobierno se pronuncie sobre el dictamen judicial y actúe de la única manera que ellos conciben, que es la exoneración de los políticos presos.

La pretensión de aumentar aún más el precio de la abstención de ERC para aupar a la Presidencia del Gobierno a Sánchez procede de una manipulación burda de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Primero, porque este tribunal no es una instancia ajena a la Justicia española, sino un órgano superior a los nacionales en determinados supuestos. Segundo, porque fue el propio Tribunal Supremo el que consultó al europeo acerca de la inmunidad de Junqueras por su condición de eurodiputado y será el Tribunal Supremo el encargado de aplicar la sentencia según entienda.

Tercero, y fundamental, porque el Alto Tribunal se limita a decir que Oriol Junqueras era europarlamentario desde que se proclamaron los resultados de las elecciones europeas sin necesidad de jurar la Constitución ni nada por el estilo y que, en consecuencia, adquirió la inmunidad parlamentaria en ese momento y debió ser excarcelado para tomar posesión. No dice, porque no puede, porque eso no estaba en juego, que Junqueras tenga que ser puesto en libertad: ahora, desde octubre pasado, ya no está en prisión provisional, sino cumpliendo una condena firme por sedición y malversación de fondos públicos. Por hechos -no palabras ni pensamiento- cometidos antes de acudir a la treta de entrar en el Parlamento Europeo, no para representar a los ciudadanos europeos, sino para escapar de la Justicia de un Estado plenamente democrático como España.

El Tribunal de la UE desautoriza al Supremo español en una cuestión procesal, no en el fondo del asunto. Junqueras sólo va a salir de la cárcel cuando cumpla los requisitos del sistema penitenciario y los jueces de vigilancia. Y Torra será inhabilitado por desobedecer al Tribunal Constitucional y Puigdemont detenido si entra en España aunque haya que pedir el suplicatorio... salvo que Pedro Sánchez enloquezca y cruce la raya. Que no derrochen el cava sin motivo real.