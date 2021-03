El enemigo era el alcohol, pero ahora nos dejan estar en los bares hasta las nueve y media de la noche. Hay que decir como Dinio afirmaba de la noche, pero en versión andaluza: "La Junta me confunde". Los bares activos hasta esta esa hora suponen luz verde para alargar la sobremesa de los andaluces que comen en la calle por ocio, por negocio o mezclando el ocio y el negocio. Nada que objetar, por supuesto, no se vayan a enojar los sufridos hosteleros, pero cabría preguntarse: "¿En qué quedamos, señores expertos y políticos variados?". Ahora sí se podrá comprar hasta tarde alcoholes, pero durante unos días no hemos podido adquirirlos después de las seis de la tarde. Da la impresión de que se quiere contentar a todo el mundo, pero se tiene la convicción de que se debería seguir siendo estrictos hasta después de Semana Santa. Hasta ayer mismo, nada de comprar destilados en los supermercados después de las seis, pero con el denominado nivel dos ya podrá usted abastecerse sin ningún problema de la botellita de ginebra Rives o Larios sin ningún problema. ¿En qué quedamos? Lo que hasta hace unos días era el principal foco ce contagio, las temidas sobremesas, ahora pasan completamente desapercibido, pues se promociona quedarse el restaurante o en el bar de copas en reuniones aumentadas hasta las seis personas sin ningún problema. ¿Nos han tomado el pelo, o lo han hecho hasta ahora con los hosteleros?. Aquí cabría decir lo que le dijo un cofrade a un obispo: "Monseñor, sólo le pedimos normas claras y precisas". En Navidad se trataba de evitar las lenguas gordas por la calle a partir de la seis de la tarde, pero ahora, dos meses después y con menos de un 6% de españoles vacunados, parece que eso ya no es un problema. De pronto nos fiamos de los bares, a los que hemos criminalizado, demonizado y condenado durante meses por ser, supuestamente, los sitios de mayor propagación del virus mortal. Ya no hay problemas con que usted almuerce en cualquier restaurante de Andalucía y se quede en la mesa hasta las nueve y media de la noche. ¿Pero no acaba el Gobierno de reconocer 70.000 muertos como cifra oficial de víctimas de la pandemia? Debe ser que dos meses después del desastre de la Navidad hemos mejorado muchísimo como para permitir que los andaluces almuercen de seis en seis en los restaurantes y se queden después de copas hasta la puesta de sol sin moverse del sitio. Uno no entiende nada, salvo si acude a un filósofo como Dinio. La Junta me confunde. O nos han gobernado unos astros hasta ahora. O hemos sido unos tontos hasta hoy. Y no sabemos si es lo uno o lo otro.