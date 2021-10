Jurar decir la verdad

"Quien dice al verdad no jura" y "juro decir la verdad y toda la verdad" son frases opuestas ¿o no? Vale que la segunda es más del otro lado del Atlántico que de aquí (es más normal oírla en el cine que en la calle), pero eso no quita que a alguien le surja la duda de si es necesario jurar que se dice la verdad, aunque sea solo para enfatizar el hecho de que no se está mintiendo o, como reza esta pintada, el simple hecho de estar diciendo la verdad anula la necesidad de prestar juramento.