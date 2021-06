Lee, lo que sea, pero lee

En el mundo del Internet y el streaming, la lectura ha pasado a un lugar aún más marginado del que ya ocupaba cuando el boom de la televisión. Leer ya no mola, lo que mola es verse la película o la serie de turno, pero no haber leído el último ensayo o la última antología poética (quizá los best seller de las grandes editoriales). Así que, ahora que llega el verano y comienzan las vacaciones, no estaría mal empezar a coger el hábito de la lectura, ya sea los libros o el periódico.