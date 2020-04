Leer para opinar

En la época de la sobreinformación y el confinamiento conviene bastante ser cautos, precavidos, y sobre todo metódicos a la hora de informarse. Por falta de tiempo no será. Es conveniente también que el lector sea cuidadoso a la hora de leer y escuchar, y buscar la labor de escrutinio en las informaciones, más bien valoraciones, que se hacen desde el ámbito político para ponderar tanto la acción de los gobiernos como de las oposiciones, y también comparar con el contexto mundializado que existe. En el fondo, esta crisis sería impensable sin la globalización. Los medios ofrecemos datos, los analizamos, contamos historias y recogemos testimonios, pero también damos lo que dicen los que detentan el poder político, que deben ser sometidos al escrutinio de los ciudadanos que han detentado en ellos esta función, se les haya votado o no. Por eso conviene que el lector se instruya cada vez más ante la propaganda política y use los medios para contraponer versiones políticas, ponerlas en contexto con datos fríos, y formarse una opinión que no excluya la contraria. Con un poco de aplicación, ningún debate actual sostiene verdades absolutas. Vendrá bien para cuando salga el sol.