León sí y Granada también

Quién eres tú Ábalos para mantener ex cátedra que la moción aprobada por el Ayuntamiento de León sobre la creación de la Región Leonesa es inconstitucional? ¿Tú que te reúnes con los independentistas del sedicioso Junqueras para acabar con España?

¿Por qué ahora a Ferraz se le llena la boca de Constitución, y no cuando alcanzáis pactos inconstitucionales con condenados en firme sólo para que un dictador egocéntrico sea presidente del Gobierno?

A vosotros os importa un carajo la CE y los españoles, lo único que queréis es estar en el poder sacrificando a España, a los españoles que la defendemos y a nuestra CE.

Inmorales, deshonestos, farsantes, manipuláis burdamente la realidad jurídica que ampara nuestra CE -e incluso la STC 100/1984- para confundir ex profeso e intentar abortar el sí de los socialistas leoneses a la creación de la Región Leonesa ¿Vosotros que queréis convertir a España en un Estado federal, lo cual es inconstitucional?

Aunque no os guste, la CE sí permite la creación de nuevas CCAA ex artículos 143 y 144, siguiendo el procedimiento preciso que prevén, por mucho que manipuléis la STC 100/1984, que, para más inri, señala con absoluta claridad que puede hacerse cuando se trate de provincias "con entidad regional histórica".

¿Es que Cantabria, Asturias, La Rioja o Murcia tienen más entidad regional histórica que la Región de Granada o la Leonesa? ¿Y Madrid? Qué causalidad, León y Granada son los dos únicos reinos que aparecen en el escudo de España que no tienen CCAA propia, y si hay una región con mayor historia de autonomía esa es Granada.

¿Vosotros que vendéis España a los independentistas por los sillones de la Moncloa vais a cuestionar ocho siglos de Historia de Granada desde la fundación del Reino nazarí en 1238?

Tras 40 años de fracaso de Andalucía, es de justicia histórica, jurídica y social que Granada pueda contar con su propia autonomía que saque a este olvidado territorio de la postergación en que se encuentra.

Ya se atisba que vuestra intención es que ni Granada ni León puedan ser autonomías porque queréis blindar las actuales autonomías con una reforma federal de la CE ¿Pero quién quiere una España federal?

La fuerza de la verdad jurídica e histórica ampara tanto a Granada como a León para conseguir su propia autonomía. Nosotros no somos independentistas, y los que sí pactáis con independentistas no tenéis legitimación alguna para acallar un sentimiento con el que no ha podido 40 años de sumisión a una autonomía equivocada.