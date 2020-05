Libertad para lo nuestro

Hay un artículo de la Constitución que dice tal cual "Libertad para lo mío". En realidad no existe tal artículo, aunque en estos tiempos de paparruchas, escasas verdades y ciento y pico caracteres de cualquiera que sustituyen páginas y libros enteros, podía colar. Si total. Dicho artículo no existe aunque quizá sea el que más le guste a esa sociedad que vive sumida en la intolerancia y el "tu libertad acaba cuando empieza la mía", una de esas frases tan falsas que no por más decirlas son verdad. Claro que está bien que la gente se manifieste por cualquier causa (faltaría más), claro que está bien que se utilice el símbolo que quiera cada cual (faltaría más), claro que está bien decidir cada cuatro (o cada año a este paso) lo de si voto o no voto y qué siglas. De tanto llenársele la boca a unos bocachanclas con lo de la democracia y la libertad han gastado la palabra en un imperio donde hace siglos no se ponía el sol y ahora lo que no se pone es nada de tolerancia y mirada y escucha al de enfrente a o al de al lado. En una sociedad sumida en el "libertad para lo mío" hay que reivindicar la individualidad (la buena) y a manifestarse desde un pensamiento propio. No el del rebaño.