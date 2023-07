Hace unos tres o cuatro años me quedé sorprendido cuando en una calle de Oslo vi a un mendigo sentado en una confluencia de dos calles con un datáfono al lado. Era porque aceptaba limosnas pagadas con tarjetas de crédito. Me quedé en la acera de enfrente observando al mendigo y, efectivamente, hubo personas que se acercaron a él, le cogieron el datáfono, marcaron una cifra y pasaron su tarjeta. Todo con la mayor naturalidad del mundo. Creí que ya lo había visto todo en esto de la aplicación de las nuevas tecnologías a la mendicidad. Pero no, no lo había visto todo. El otro día, en esos paseos matutinos que me doy para que la conciencia no me machaque por el sedentarismo de las largas sentadas de la tarde, me encontré a un joven pidiendo en las inmediaciones de la Iglesia del Sagrario y me pidió un euro para un café. Le contesté que no llevaba suelto y me dijo, sacando su móvil del bolsillo, que si quería le podía hacer un bizum. Con dos cojones.

Quiero decir con esto que hasta los pobres, los indigentes y los que duermen en la calle han empezado a actualizarse. Durante varios meses, en una de las partes exteriores y cubierta del Palacio de Congresos ha vivido en una casita hecha de cartones una mendiga llamada Jadisha. Es marroquí. A veces, cuando pasaba por allí, me paraba a hablar con ella. Ha vivido en Órgiva y en el Zaidin, donde me contó que tuvo un taller de costura. La casa que tenía montada de cartones era de película. Estaba empapelada con páginas de revista de papel cuché y tenía hasta su pequeño jardín de flores artificiales. Había también muchas páginas escritas a mano con textos y poesía. La última vez que la vi, hace un par de meses, me preguntó en qué me ganaba yo la vida. Cuando le dije que escribiendo, me soltó:

–¡Ah! Pues si quiere que la gente lo conozca yo le puedo hacer publicidad. Traiga usted algo que haya escrito y lo cuelgo ahí –me dijo señalando un rodal de la casita que estaba libre–. Aquí se para mucha gente. Más que en los escaparates de El Corte Inglés.

–No es mala idea. ¿Y eso cuánto me costaría? –le dije, más que nada para seguirle el rollo.

Jadisha puso en su rostro un gesto de extrañeza y contestó:

–Nada. La voluntad.

Total, que lo próximo que se escriba no se lo daré a una editorial para que lo publique, se lo daré a Jadisha.