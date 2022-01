Llevo dos décimos para el Niño

El otro día me puse a comprobar los décimos que había comprado para el sorteo de Navidad. Metía el número en el comprobador digital y todos igual: "Lo sentimos, no ha tenido suerte, su número no ha resultado premiado". Y así todos. Hasta que metí uno y me dijo: ¡Enhorabuena! El número 86148 ha sido premiado con 400.000 euros". Me sentí por un instante muy feliz, igual que esos que salen el 22 de diciembre en las puertas de los supermercados destapando botellas de cava porque les ha tocado el gordo. El problema era que yo no llevaba ningún décimo con ese número, que lo puse solo por la ilusión de sentirme ganador en algo durante unos segundos. Y es que por mucho que persigo la suerte, nunca logro alcanzarla, aunque para ello tenga que proveerme de maniobras supersticiosas. Por ejemplo, antes del sorteo, esperé a que fuera el día 21 de diciembre para comprar en la administración de lotería número 21 un número terminado en 21. Por supuesto esperé a que fueran las 21 horas. El hombre estaba ya cerrando la administración cuando le expliqué que estaba allí por una corazonada. Ya que estamos en el 2021 y que ha sido un año para olvidar… ¿por qué no comprar un décimo terminado en 21 y en la administración número 21", me dije. El hombre me vendió dos décimos y, por si acaso, me dijo que él se quedaba con otros dos. Después fui con los dos décimos y se los pasé por la chepa al Fray Leopoldo que hay en la plaza del Triunfo, muy cerca de la cripta de donde está enterrado. Pero nati mistral. Soy de los que cree que debemos tener más en cuenta las reglas numéricas (la posibilidad de que te toque la lotería es mínima) y menos a la intuición. Tenemos que entrenarnos para ver el mundo bajo la luz de las probabilidades; aun así, a menudo ignoramos las estadísticas y optamos por basarnos en nuestra ilusión. Ante ayer compré dos décimos para el Niño en la administración número 13 un número que termina en 13 porque me comí las uvas viendo a Rosa por la Trece. Y quise comprar otro terminado en 69 solo por recrearme mentalmente en aquello que no practico, pero el vendedor me dijo que esa terminación estaba agotada.

Así que si el próximo miércoles no ven ustedes al de la fotillo de arriba en esta columna, es que por fin la suerte le ha sonreído. Y si lo ven es que ha salido el 69.