"Love is in the air", rezaba la canción. Sin embargo, una sensación tan fuerte como el amor no puede restringirse a un único espacio, y menos a uno tan efímero como el aire, de ahí que se pueda encontrar en todo tipo de lugares, incluido esta pared de Granada, donde un par de enamorados se profesan su amor de forma eterna, o al menos hasta que los servicios municipales limpien el grafiti.