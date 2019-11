Luces para tapar sombras

En algún momento las ciudades han comenzado a competir, no sin cierta chulería ("Que tiemble Málaga, Vigo y Madrid" decía una concejala municipal), en el alumbrado navideño. Tener mejores luces en Pascua se ha convertido en una de las prioridades de muchos equipos de gobierno... mientras dejan en la sombra algunas cuestiones que deberían estar en el foco. La ciudad de Granada, por ejemplo, sufrió un aumento del paro en octubre, situándose en más de 80.000 mil, un 3% más que un mes antes. Casi parece que el único empleo que se crea en la ciudad viene de parte del sector privado, con iniciativas como el Black Friday (las contrataciones previstas para este año se sitúan en el 2,4% para esta fecha), y no desde una apuesta decidida del sector públicio por crear un empleo de calidad, que no dependa de bolsas de empleo temporales. Esta apuesta ayudaría a solucionar otro de los problemas que tiene Granada: la tasa de pobreza infantil que se sitúa en el 26%. Quizá la solución al problema sea, como diría María Antonieta, que esos niños se alimenten de bombillas.