Luchar contra el vandalismo

Un día son las cámaras del Albaicín hechas añicos y las históricas paredes del barrio Patrimonio de la Humanidad con pintadas absurdas. Otro día es la cristalera que han puesto en el 'mirador de Renfe', cuando no es la Catedral, algún convento, las carnicerías y pescaderías estropeadas por un grupo de veganos o la mancha en un edificio histórico y cuya protección cultural dura lo que tarda el grafitero o el vándalo en acabar su grafiti. Evidentemente, estos actos en lugares como el casco histórico y el Albaicín tienen más repercusión, pero están a la orden del día y más extendidos si cabe en el resto de barrios de la ciudad, que pagan tantos o más impuestos que los muchas veces arrendatarios turísticos no residentes de las zonas históricas. Y a los que también le gustaría que sus paredes no estuvieran manchadas, en tanto sus calles no están tan limpias de por sí como las más turísticas. Pero, ¿cómo se lucha contra el vandalismo? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué se puede hacer realmente hasta este problema? Amigos políticos, tenéis trabajo por delante.