Macarena Olona, buscapatrias

Cada vez resultará más productivo entrecruzar los estudios de género con las propuestas identitarias. Y así como no existen papeles sexuales o roles de género, esencial o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, tampoco habrá que estar atado de por vida a la misma patria. ¡A la mierda las partidas de nacimiento y otras ataduras burocráticas! Una vez que uno es expulsado de la estrecha y confortable patria uterina de nuestra madre, disfrutará, como en el fútbol, de varias 'ventanas' en las que podrá mover el banquillo y jugar con patrias suplentes. Guardiola se siente inglés, Cayetana Álvarez de Toledo, la rocosa defensora de la unidad de la patria frente al nacionalismo indentitario de vascos y catalanes, primero tuvo la nacionalidad argentina, luego papá le legó la francesa y, por fin, decidió -son sus palabras- ser española. La sin patria alicantina Macarena Olona va a ser propuesta por el partido ultraderechista andaluz para la Presidencia de la Junta de Andalucía. El portavoz de su formación en el Parlamento, Manuel Gavira, ha negado que haya un sector del partido que se oponga a esa reubicación patriótica de Olona. Y, como corresponde al laconismo militar de su estilo, ha declarado: "Nosotros somos soldados y haremos lo que nos manden". Olona habrá nacido en Alicante -argumenta el portavoz- pero es andaluza porque tiene familia en esta tierra, porque quiere a esta tierra (la quiere para sí, sin duda), y porque ha vivido muchos años en esta tierra. Los comprendo perfectamente a todos ellos, en lo de las patrias siempre me he sentido de Cenes de la Vega, que no es mi pueblo, pero sí mi patria. Pero no descarto volver a ser de Villanueva del Arzobispo, el pueblo donde nací, según figura en mi partida de nacimiento, y al que he tenido algo desatendido desde los 7 años. Villanovense transitorio, me esforzaría en ser famoso, preclaro y benéfico hasta conseguir que me erijan una estatua, a lomos de un unicornio azul, que perpetúe mi memoria. Siempre, bajo la protección de la Virgen de la Fuensanta, patrona de las cuatro villas jiennenses: Villacarrillo, Villanueva, Ifnatoraf y Sorihuela de Guadalimar. No descarto, cumplido mi propósito de alcanzar fama y dinero en mi patria natal, pedirme, como el Emérito, otra identidad patrioticofiscal por Amazon. La suiza, por ejemplo.