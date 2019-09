Manga corta en el basket, no

Para gustos hay colores. Todas las opiniones son respetables. Y podríamos enumerar todos los tópicos que se sacan a relucir cuando algo suscita división. Es cierto que se puede ser tolerante con muchas cosas, pero nunca jamás con la camiseta de manga corta en el baloncesto. Hay tradiciones a respetar y la manga corta es para el fútbol y para el balonmano por mucho que la NBA y los genios de la mercadotecnia quieran dar una vuelta de tuerca al asunto. Desde esta tribuna vamos a manifestar nuestro 'odio eterno al baloncesto moderno' con ese juego que nos está aburriendo en este Mundial y con la moda de las equipaciones que no son de tirantes. Es por ello, que no bancamos la tercera equipación que presentó ayer el Fundación CB Granada. De las dos primeras podríamos decir que el negro no pega para una primera y que la blanca es más bien sosa y con cierto parecido a una botella de agua. Y no hablemos de la destrucción de la identidad del basket granadino al quitar el verde. Lo mejor, los detalles locales de las siluetas. Esperemos, eso sí, que traigan muchas suerte estas camisetas al club.