A ver, que yo me entere. ¿Qué han estado cincuenta y tantos mandatarios de toda Europa aquí y no han invitado a la alcaldesa de Granada a algún acto ni siquiera para darle las gracias? Pues mal. Muy mal. Lo diga quien lo diga. Es como si yo invito a unos amigos a mi casa y a la hora de la reunión me mandan al trastero. O me dicen que no aparezca por allí. Vayamos por partes. No pecaré de malafollá al decir que eso de la cumbre europea ha sido una puesta en escena inútil y sé que, por lo pronto, Granada ha estado en todos los telediarios de Europa. Pero creo que deberíamos quitarnos ya los complejos y reivindicar que Granada no tiene por qué demostrar lo que ya es. Me enervo cuando oigo a algún político decir que Granada necesita venderse al exterior para darse a conocer y atraer a más turistas. ¿Más turistas? Granada no necesita más turistas, entre otras cosas porque, si esto sigue así, llegará el momento en que tengamos que espantarlos como a las moscas.

Tenemos que quitarnos los complejos. Granada es lo suficientemente bella y acogedora como para ser la deseada, la solicitada, y no la que se postula en las esquinas como lo hacían las putas de la Manigua. Quitémonos ya de complejos y exhibamos ese orgullo de ciudad que atrae y que no necesita de propagandas ni de cumbres para ponerse en el mapa. Lo dicen los turistas que tienen atestada la Carrera del Carro, las cientos y cientos de personas que van a la Alhambra y los que brujulean por las calles en busca de una taberna en donde le pongan una tapa como Dios manda. El otro día, un ciudadano granadino protestaba en una carta al director en este periódico de que la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, haya sido una convidada de piedra en la ciudad que tanto se ha volcado en acoger como se merecen esos ilustres personajes. Yo estoy con él. No sé de quién habrá sido la idea de no invitar a los anfitriones en una cumbre que se suponía de tanta importancia, pero creo que el que sea la ha cagado. Si a lo que han venido esos mandatarios es hacerse la foto… ¿en dónde van a encontrar mejor marco que los patios alhambreños? Son ellos los que tienen que estar agradecidos a Granada y no Granada a ellos. He dicho.