Hay una cita de George Orwell que dice "si la libertad significa algo será el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír" que bien podría definir lo que es el periodismo. Este oficio, que lo mismo que da a quien lo practica, también le quita -al menos en los tiempos que corren- se fundamenta en un código deontológico cuyo segundo punto expone que "el primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad", bajo "el deber de contrastar las fuentes". Bien es cierto que hoy en día la imagen de la profesión se ha visto manchada y salpicada por aquella minoría que falta a estos principios en los que se fundamenta la labor periodística y que han suscitado los señalamientos (y linchamientos en ciertos casos) de quienes han faltado a la verdad. Sin embargo, esta falta de algunos no puede generalizarse y, como bien titula este lapidario, matar(siempre)al mensajero cuando a alguien no le conviene lo que se ha publicado. Menos aún si la información está -como siempre debe ser- contrastada. Más que nada porque al final puede quedar en evidencia. Menos matar al mensajero y más dejarle que siga con su reparto informativo.