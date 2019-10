Media Granada se va a Madrid

Granada se codea esta semana con grandes ciudades. Si seguimos a vueltas con el viaje de 'media ciudad' a la Gran Manzana, en unos días habrá una 'diáspora' de granadinos a la capital de España. No piensen mal. Aunque la economía no esté muy boyante y el paro haga estragos en una provincia amodorrada en el turismo y la tapita, no se trata de una marcha a Madrid en busca de trabajo. Más que nada porque en la Villa y Corte no cabe un alfiler más y está el alquiler como para mudarse allí. La cuestión es más pasional. Dicen los entendidos que esta semana en la ciudad de la Alhambra sólo se oye una pregunta: "¿Nos vemos en Madrid el sábado, no?". El fútbol, así como el circo en época de gladiadores, es lo que manda y más si el equipo rojiblanco está que lo tira llenando de ilusión efímera a una ciudad que también necesita de victorias triviales y que inviten a la sonrisa durante un ratillo. Es el balompié, opio del pueblo moderno que no hay quien se atreva a desbancarlo. Así que toca llenar el Bernabéu de bufandas rojiblancas, incluso los que siguen guardando un lugar en su corazón para Chamartín y dicen con la boca chica que son del 'Graná'.