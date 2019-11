Mejor hablar que callar

El debate de candidatos al Gobierno dejó demostrado que es difícil actuar contra el discurso facilón de Vox. Y que a algunos partidos (por el ala de la derecha) les pasó factura el no contrarrestar el mensaje populista y en ocasiones falso que les pasaba a toda velocidad por la derecha que viste de verde. Desde los propios medios que son vilipendiados por el partido de Abascal si no le bailan el agua con sus proclamas también ha surgido el debate de cómo afrontar sin prejuicios y con rigor mensajes que llegan directos a la población sin filtros y que bordean las paparruchas en muchos casos sin salir escaldados o producir el efecto contrario. Sus 52 escaños son legítimos y están jugando bien las bazas que les permite el sistema para ascender lo que hace unos años era inimaginable. Pero, aunque la táctica de la ofensa y el victimismo esté funcionando no hay razón para callar cuando dicen ciertas barrabasadas o cuando se apropian de discursos que no creen de manera interesada. Un músico granadino ha criticado que utilicen sus canciones a pesar de reconocerle todo el derecho a usarlas. Tiene razón este guitarrista en que está bien hablar porque el calla otorga.