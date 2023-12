El Metro y cambiar de opinión

La noticia de la semana ha sido que, seis años después de que se acabaran las obras del Metro, en el Área Metropolitana se empiezan a construir nuevos kilómetros de vía para extender el servicio de tranvías hasta Churriana de la Vega y Las Gabias. Bueno, construir: al día siguiente no había ni una máquina moviendo tierra. Pero con toda pompa y boato se puso la primera piedra, hubo discursos y no hubo lágrimas de emoción porque hacía bastante frío. Contrastaba esta situación mucho con la de 2007, cuando se empezaron las obras de la actual línea 1 con bastante recelo y oposición de los granadinos. Tanto los de a pie como los políticos, y ahí sobre todo los del PP, que en su momento despotricaron y mucho de la idoneidad y hasta viabilidad del Metro. Curioso es que casi desde el minuto cero de la llegada de los populares a la Junta, Marifrán Carazo, entonces consejera de Fomento, se volcara con este tren, y que bajo su mandato se impulsaran las dos principales extensiones previstas. Cambiar de opinión es lícito en política. A veces haría falta recordarlo. Las ideas no han de ser fijas, han de ser moldeables. No importa si la causa es buena. Y esta lo era, lo es y lo será.