When you walk through a storm / hold your head up high / and don't be afraid of the dark... / And you'll never walk alone". "Cuando camines dentro de una tormenta, mantén la cabeza alta, no tengas miedo a la oscuridad... Y nunca caminarás solo". Del fútbol, del periodismo y de la vida hay pocas certezas. Y de esas pocas, es que todos quieren cantar la canción de este lapidario en Anfield, el estadio en el que creció como persona y marcó goles Michael Robinson, el inglés que en España, en plena época del clickbait, el 'copiaypega' sin preguntar, y del infortainment por encima de todo, recordó que se puede hacer periodismo con mayúsculas y con calidad, solo con tiempo, dedicación y salir a la calle a hablar con la gente. Otra verdad. Pero de todas las lecciones que nos deja Robin, después de 30 años en nuestras casas, es que un hijo más del Mersey que del Soar puede darnos lecciones de cómo vivir la vida a los españoles. Se va una persona que nos ha dado una lección de ser feliz, ser elegante, ser carismático, agudo, gracioso, valiente, inteligente, de quien copiar su vida y aprender de su legado como persona. Gracias. YNWA.