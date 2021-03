Mickey is in da house

La nueva (ya vieja) normalidad ha terminado por permear a todos los sectores de la sociedad, e igual que hay catas de vino en casa, en las cuales una persona te lleva hasta tu domicilio una serie de caldos para que los disfrutes evitando exponerte al contagio de fuera, el turismo también ha buscado una nueva modalidad in door. Solo así se explica la presencia de este individuo que fue visto por las calles de Granada durante el puente del 28-F. Ahora que los más pequeños no pueden ir a Disneyland, no queda otro remedio que, parafraseando el refrán, Disneyland vaya a los niños.