Miguel Ángel

Entre los partidos políticos existe una tendencia general a crear una sección de jóvenes militantes, no sé si denominarlos cachorros pues a lo mismo ofendo a los animales, llamados a irse formando en el espíritu del partido y con ello aceptar que lo que dice el líder del momento es verdad absoluta, aunque esa verdad vaya mutando con cada elección ganada o perdida, o simplemente no se cuestione nunca nada porque para eso eres joven aunque sobradamente preparado, pero aún no. Esa juventud militante es de la que se suele rodear el líder para las fotos de campaña o la que lo abraza tras ganar, o perder, las elecciones que tocan en cada momento.

Esos jóvenes están en todos los partidos con denominaciones diversas; al estilo de Nuevas Generaciones, Juventudes de esto o de lo otro, incluso a los etarras no arrepentidos de Bildu les ha salido ahora una nueva rama que se llama Gazte (Joven). Interpreto que es para esos jóvenes, hijos o nietos de los etarras no arrepentidos, para los que el gobierno ha resuelto modificar la historia de la transición y llevarla incluso hasta los primeros gobiernos democráticos de Alfredo Suárez y Felipe González.

Semejante decisión puede que ayude al Gobierno a mantenerse todo el tiempo que haga falta en esta legislatura; total Alfredo Suarez puede que ya solo les suene a algunos como la coletilla del aeropuerto de Madrid-Barajas-Alfredo Suarez y el tal Felipe a lo mismo lo confunden con el rey o simplemente con eso señor de pelo blanco que nunca está de acuerdo con el nuevo líder, vamos un jarrón chino y anticuado. Si es que a los viejos ni caso, basta con subirles las pensiones y ya están contentos.

No creo que a esos de Gazte se les pueda enseñar nada, pero me preocupa que la razón última de esa concesión a los etarras no arrepentidos sea en realidad ir confundiendo las cosas y alargar el franquismo hasta el último capítulo de Cuéntame cómo pasó y que en la futura selectividad para los jóvenes competentes y bien preparados (y preparadas, claro), terminen por confundir la dictadura de Primo de Rivera (otra vez la han preguntado) con la Constitución de 1975 y hasta más allá. Resulta que el mensaje, chicos y chicas competentes, es que la verdadera democracia es aquella que pacta con terroristas no arrepentidos y otros afines. Un joven de 29 años, que ahora contaría con 54, no nos puede dar su opinión. Se llamaba Miguel Ángel Blanco. Vale.