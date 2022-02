Ministra, ¿y acaso idiota?

Dos imágenes inquietantes golpearon el martes nuestras miradas. La de Putin y Macron 'dialogando' sobre una guerra que cada vez parece menos evitable, sentados en los extremos irreconciliables de una mesa de más de seis metros y la de Nadia Calviño inmatriculándose a las puertas de su ministerio a Carlos San Juan, el hombre de 78 años impulsor de la campaña "Soy Mayor, no idiota" que acababa de presentar 600.000 firmas en el registro ministerial para exigir un mejor trato por parte de los bancos a las personas más vulnerables. San Juan, de buen rollo, cuando la ministra logra llegar hasta él, abriéndose paso entre la prensa, se presentó a Calviño como el abuelete. La ministra, con maneras de cuidadora de residencia de mayores, le pregunta condescendiente, mientras que acerca golosa su mano derecha al omóplato izquierdo del hombre: "¿Pero le han tratado bien? Bueno, Bueno...". Y, apartando los micrófonos, se le acerca y lo soba. ¿Existe la posibilidad -pregunto- de que los funcionarios traten mal al público en general? ¿No es Calviño, como ministra, funcionaria también? ¿Pertenece ella al grupo de los funcionarios que dan un trato exquisito a los ciudadanos? El abuelete se ha personado en el Ministerio a ver si el Gobierno es capaz de frenar, un átimo, la voracidad sin límites de los bancos, porque hasta ahora los sucesivos gobiernos no han hecho nada para ponerlos en su sitio. "Vengo del Consejo de Ministros", le dice ella a una persona lúcida, inteligente y luchadora para deslumbrarlo, como si se tratara de un anciano vencido por las batallas de la edad, claudicante, procedente del pueblo más recóndito de la España vaciada y desorientado en medio de la Capital. Me temo que si, tras el espectáculo, a Calviño se le ocurriese decir "Soy ministra, no idiota", pocos la iban a creer. Cosas de la España de Galdós; o mejor, de la de Larra. En su artículo 'Vuelva usted mañana' (1883), el joven suicida romántico, cuenta algo parecido a lo que hoy en día nos está sucediendo a los clientes de los bancos: que les damos nuestros dineros y ellos nos desprecian, nos maltratan y nos desatienden. Pese a todo, muchos jubilados, desairados por la Banca, le seguiremos confiando nuestros dineros y pagando impuestos al fisco, porque a ciertas edades mudarse a Dubai no es bueno para pieles delicadas.