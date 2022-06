Misterio andaluz

Siempre me ha sorprendido que al hablar de la historia de España, reciente como pudiera ser la Guerra Civil o más remota como el imperio de los Austrias y Borbones en las Américas, muchas referencias se tomaran de los historiadores llamados hispanistas que resultaban eran ingleses, léase Hugh Tomas, o franceses, léase Pierre Vilar, como ejemplos ilustres. Quizás fuera por aquello que siendo español se le acusara de ser de un bando, facha o rojo, o de otro, defensor o enemigo de las colonias y del espíritu evangelizador de aquellos tiempos. Si nos vamos acercando a fenómenos históricos más inmediatos aprecio que hay muchas descripciones, tantas como encuestas se publican, tertulias se escuchan o incluso columnas sesudas se escriben y que, en cuatrocientas o setecientas palabras, buscan una explicación a, para mí un misterio insondable, lo que ha ocurrido en Andalucía.

Reto yo a todos los hispanistas a que me expliquen lo que ha pasado en esta tierra, al sur de Europa, tan al sur que casi estamos en otro continente. De hecho la Universidad de Granada es la única del mundo mundial (incluida Europa) que tiene sede en África y que además para organizar la selectividad (quiero decir la PeVAU) tiene hasta ocho sedes en institutos de Marruecos (por ahora ninguno en Argelia).

Bueno, vamos al problema que quiero plantear a los historiadores. Según todos los datos de las encuestas, hasta la de Tezanos, pareciera que tras casi 40 años en que en Andalucía ganaba la izquierda o las izquierdas, que nunca lo tengo muy claro, ahora va a ganar la derecha, no sé si aquí también tengo que incluir a la ultra derecha. En todo caso, el centro ciudadano dicen que desaparecerá. Aquí o somos rojos o somos azules, con el naranja no parece que nos quedemos. Me lo expliquen.

De semillero continuo para que las rosas rojas florecieran en los prados de la Moncloa pudiera ser que esta tierra se convierta en las ricas aguas donde percebes y mejillones crezcan y crezcan hasta inundar los estanques y fuentes del palacio gubernamental. Quizás en lugar de politólogos y sociólogos necesitemos jardineros y pescadores para explicar este giro copernicano en el sentir del pueblo soberano, el pueblo andaluz. Aquel que no quiere ser más que nadie pero tampoco menos que nadie.

Dejo la tarea pendiente y en quince días sabremos si hay derecha o derechas, si el centro se esfumó y de cuantas izquierdas seguiremos hablando. Para resolver el misterio es necesario que usted acuda a las urnas. Vale.