Mítines por sevillanas

Existe una coincidencia en los tiempos políticos y festivos que me han llevado a imaginar complots y tejemanejes imposibles de clasificar. Que yo me acuerde, al menos en seis ocasiones (puede que más) ha coincidido el Corpus con una campaña electoral. No sé si es una maldición o una especie de ritual que hace que estés bailando una sevillana y tengas al lado un político dispuesto a darte un mitin. Si lo miras cara a cara que es la primera, puedes terminar pensando que es una opción para votar. Debe ser que los que proponen las fechas para las elecciones les gusta la feria de Granada, porque de otra forma no me lo explico. ¿Por qué no hay campañas electorales durante la feria de Sevilla o la de Córdoba?, por ejemplo. Alertaba de esta cuestión el otro día Agustín Martínez en el pregón del casetero. ¿De verdad que no había otra fecha para nuestra cita en las urnas?, se preguntaba el veterano periodista, que pedía a los políticos que utilizaran otros sitios que no fuera el recinto ferial para dar sus mensajes políticos. La feria es para la alegría y el encuentro y no para la polarización y el enfrentamiento, decía el pregonero. Hablando de evitar enfrentamientos, me cuentan que en el primer borrador sobre la instalación de las casetas de este año pusieron la de Vox al lado de la pecera, la que siempre ha albergado al PCE y ahora a un conglomerado de partidos más a la izquierda. Alguien se dio cuenta y ante el peligro de que un simpatizante hasta los topes de rebujito se equivocara de caseta, se decidió alejar la una de la otra lo más posible, vayamos a pollas.

En el terreno de la memoria en el que de vez en cuando echo abono para que afloren las anécdotas, tengo una que me sitúa en una caseta de un partido político que nos había invitado a los periodistas a tomarnos una cerveza. Creo recordar que fue en las de 1990 o las de 1994, que también cayeron en Corpus. Estaba un parlamentario hablando en un corro de periodistas cuando dijo eso de: "Andalucía se juega mucho en estas elecciones". Un colega periodista, de esos a los que les sobraba experiencias electorales, se me acercó y me dijo al oído: "Más que Andalucía, quién se la juega es él. Como pierda se le acaba el chollo y se va al paro". Pues así siempre.