Monumento ejemplar

Mientras Granada (y Málaga) sigue en su particular lucha por ver si el no ascenso a la primera división de la desescalada ha sido justo o no, la Alhambra sigue, sin hacer ruido, lo que lleva haciendo desde hace ya mucho tiempo: ser el orgullo de una provincia... y de un país. No hace muchos días que el monumento se erigía como uno de los destinos favoritos por las familias para visitar una vez llegue la "nueva normalidad"; ahora, el conjunto abre la veda para la devolución del dinero a aquellas personas que no hayan podido visitarlo a raíz del estado de alarma. Nada más y nada menos que 108.196 entradas va a devolver la Comisión de Cultura y Patrimonio a todas aquellas personas que decidieron que no querían morir sin (volver a) ver el monumento nazarí, lo que supone el reintegro de 1,3 millones de euros que regresarán a los bolsillo de los turistas de todo el globo. De todo esto bien se podría sacar una valiosa lección, y es que, como los enfermeros, el verdadero trabajo se hace sin alardes, sin acaparar focos ni enzarzarse en disputas; el buen trabajo se hace en silencio y, a la larga, termina por valorarse y agradecerse.