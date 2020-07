Muchas voces, una sola idea

Granada parece que está volviendo a doblegar a su curva particular, pero el riesgo de volver a quedarnos confinados en casa sigue vigente. Ayer Elías Bendodo aseguró que la situación estaba controlada pero aún seguimos en un "momento crítico", y terminó su rueda de prensa sentenciando que "un segundo confinamiento sería letal" para un país que aún no se ha recuperado de los efectos de la recesión de 2008. La historia se repite, y lo que en aquella crisis fueron los ERE ahora son ERTE, pero parafraseando a Marx, esa repetición se trastocará en tragedia y son muchas las voces que creen que cuando termine la prórroga, muchos de esos expedientes reguladores pasarán de "temporales" a definitivos, como afirmó Pablo Pin en una entrevista a este periódico, donde reconoció que cuando llegue ese momento "veremos todo lo que se nos viene encima". Son muchas las frases que se pueden sacar en estos momentos de incertidumbre que vivimos, pero casi todas vienen a decir lo mismo, el coronavirus aún no se ha vencido y es necesario seguir extremando las precauciones o nos volveremos a ver en la misma situación que hace doce años.