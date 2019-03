Mujeres en las listas

En la entrega de Banderas con motivo del Día de Andalucía no había ninguna mujer entre los que subieron al estrado a recoger el galardón en el Parque de las Ciencias. Es cierto que el RACA era uno de los premiados, pero la mayoría masculina fue aplastante. Ahora, de cara a las elecciones municipales, los partidos que actualmente tienen representación ene l Ayuntamiento apuestan por hombres como cabeza de lista a excepción de Vamos Granada, que tendrá a Marga Gutiérrez en los carteles electorales y a Mayte Olalla de número dos. Seis mujeres estarán en los diez primeros puestos de la lista, entre ellas Lola Ruiz, a decir de muchos una de las concejales más trabajadores e irreductibles de los últimos años. Es cierto que la confluencia que encabeza Antonio Cambril se llamará Unidas Podemos, un guiño más que elocuente, pero hay partidos como Cs donde aún no se ha impuesto la lista cremallera y los dos primeros puestos serán ocupados por hombres, Luis Salvador y Manuel Olivares. En España no hemos tenido ninguna mujer presidenta del Gobierno, un dato que en pleno siglo XXI no deja de ser elocuente.