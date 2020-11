Las comparaciones son odiosas. Y a veces injustas si no se mira bien la letra pequeña. El caso es que el presupuesto de la Junta para 2021, que tiene que contar con el visto bueno de Vox para que no sean papel mojado, refleja una inversión de casi 220 millones de euros, mientras que los Presupuestos Generales del Estado otorgan a Granada -estos a su vez tendrán que contar con los nacionalistas si no median los diputados de Cs- unos 138 millones de euros. Así, a bote pronto, parece una diferencias abismal, aunque es lo que tiene el estado de las autonomías, que hay más músculo inversor en San Telmo que en Moncloa. También es cierto que los grandes proyectos de Granada, como la llegada de la alta velocidad, ya están inaugurados, mientras que otros como la Segunda Circunvalación están a un paso de ver circular los primeros coches, siempre y cuando el confinamiento lo permita. En todo caso, la buena noticia es que tanto los presupuestos andaluces como los del Gobierno recogen partidas para el acelerador de partículas, sin duda el gran proyecto de futuro de Granada y de su provincia.