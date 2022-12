La Navidad debe al cine no solo ¡Qué bello es vivir!, El bazar de las sorpresas, De ilusión también se vive o la injustamente olvidada Tres padrinos, fordiano cuento de Navidad western con John Wayne, Harry Carey Jr. y Pedro Armendáriz como forajidos que acaban haciendo de Reyes Magos. O, por nuestra parte, Plácido, La gran familia, Se armó el Belén o Un millón en la basura. También le debe las extraordinarias canciones navideñas compuestas para comedias musicales y películas. Se han hecho tan populares, cantadas por Crosby, Cole, Fitzgerald, Sinatra o Presley, que nadie recuerda que nacieron sobre un escenario o en una pantalla. Son como las coplas que, según Manuel Machado, "hasta que el pueblo las canta, / las coplas, coplas no son, / y cuando las canta el pueblo, / ya nadie sabe el autor".

Hay que recordar que uno de los himnos de la Navidad, White Christmas, fue compuesto por Irving Berlin, que la estrenó Bing Crosby en su programa radiofónico de la NBC el 24 de diciembre de 1941, 17 días después de Pearl Harbor, lo que multiplicó su impacto emocional en tiempos tan duros; que un año después, en las Navidades de 1942, se incorporó a la película Holiday Inn de Mark Sandrich en la que Crosby la cantó con Marjorie Reynolds; que se grabó en disco como parte de la banda sonora de la película, convirtiéndose desde entonces en la canción más vendida de la historia; y que obtuvo el Oscar a la mejor canción. En 1943, ya en plena guerra, Walter Kent y Kim Gannon compusieron para Crosby la triste y hermosa I'll Be Home for Christsmas en la que se expresa la nostalgia de los soldados por regresar en Navidad al hogar.

Hay que recordar que Have Yourself a Merry Little Christmas -otro himno navideño- fue compuesta en 1944 por Hugh Martin y Ralph Blane para la película Cita en St. Louis de Minelli, en la que Judy Garland (Esther) la cantaba para consolar a su hermana pequeña Margaret O'Brien (Tootsie) en una de las más bellas y melancólicas secuencias navideñas de la historia del cine.

Hay que recordar que la no menos extraordinaria We Need a Little Christmas fue compuesta por Jerry Herman para el musical Mame, estrenado en Broadway en 1966 por Angela Lansbury y llevada al cine por Gene Saks en 1974 (con poca fortuna, pero extraordinarias orquestaciones) con Lucille Ball como protagonista.

Hay que recordarlo, sí. Y con gratitud.