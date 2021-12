Contra la Navidad

Son estos, días del último de los meses del año, en que muchas plazas y calles de ciudades y pueblos, en las naciones de Occidente, resultan engalanadas, con iluminaciones extraordinarias, para conmemorar y celebrar -junto a expresiones específicas de la música, la literatura, la gastronomía y la liturgia de las iglesias- el nacimiento de Jesús de Nazaret, esa personalidad histórica cuya vida ha constituido la raíz primera, la piedra angular de varias familias de religiones: el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia, que constituyen, en sus diversos modos y creencias lo que se ha denominado, conjuntamente, como cristianismo; y que es el origen y razón última de la civilización y cultura occidental judeocristiana de la que gozamos.

Viene esta sintética reflexión al caso, porque, de manera progresiva y durante los más recientes años, ha venido creciendo, entre los políticos que gobiernan las diversas instituciones públicas, incluidos muy especialmente los ayuntamientos, una especie de complejo -no sabría denominarlo de otro modo- en virtud del cual tratan de huir, evitar, obviar, silenciar, acallar y hasta omitir voluntaria y conscientemente todo cuanto tenga que ver, precisamente, con las creencias religiosas cristianas, que suponen, en sí mismas y en su propio devenir, la base de la historia de occidente y de sus consecuencias sociales, económicas, políticas y, desde luego, culturales, entre otras.

Esa actitud de muchos políticos, que es eliminar consciente y voluntariamente todo cuanto de connotación religiosa tenga que ver con la celebración de las propias fiestas de la Navidad o de la Natividad de Jesús, no deja de ser una actitud tan contradictoria, irracional y hasta cateta, que no se puede defender desde el momento en que el origen, la causa y la razón de las celebraciones festivas son, precisamente religiosas y constituyen -al ser generalizadas en la sociedad- hasta justificación aceptable del gasto del erario público. Más aún, resulta hasta ridículo, cuando se llegan a eliminar las celebraciones con las que tradicionalmente se ha conmemorado la Navidad en centros de enseñanza, aduciendo que así lo hacen para no dañar la susceptibilidad -principalmente de musulmanes- los mismos que se erigen -¿ingenuamente?- en 'defensores' a ultranza de 'la cultura'.

Eso que denominamos 'la cultura', no se olvide, es el cimiento y justificación de las sociedades y las civilizaciones. Obviar las razones profundas que explican y hasta justifican las celebraciones festivas de toda una sociedad de siglos y de milenios es, no tengamos duda, un modo de atentar contra la propia Civilización Occidental, un modo claro de 'in-cultura'. ¿O no?