Negros nubarrones en el horizonte

Durante buena parte día de ayer mandaron los nubarrones en el cielo de Granada. Negros, como el panorama que pueden contemplar los ciudadanos de a pie: guerra en Ucrania porque así lo ha ordenado el ex de la KGB, Vladimir Putin; el campo, tan maltratado, soliviantado; los transportistas, que no pueden con los altos precios y los elevados impuestos, haciéndose notar; la inflación, por las nubes; y un largo etc. Para algunos, pese al autobombo oficial y oficioso, ya no les queda ni siquiera eso de reír por no llorar.