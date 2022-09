Nones a la tasa turística

La propuesta de implantar una tasa turística en Granada, compartida por algunas de las principales ciudades andaluzas, ha sido acogida con la esperada negativa del sector empresarial de la hostelería. La reticencia inicial se daba por descontada, como en Sevilla o Málaga. Pero la diferencia en esta ciudad es la de siempre. El no es no. Y ya está. Pocas horas después de que el alcalde, Paco Cuenca, dijera que tiene previsto reunirse con los hosteleros para explicar su propuesta y hasta para consensuarla, la Federación empresarial hace pública su negativa y la califica de "ocurrencia". En otras ciudades esas reuniones han servido para sacar compromisos a los políticos sobre cuestiones tan importantes como en qué se gastaría el dinero recaudado. Si luego no salen convencidos, siempre hay tiempo de discrepar y decir que no. Pero si ponemos las luces largas y si se hacen bien las cosas, un presupuesto mayor para dar mejores servicios públicos a quienes visitan la ciudad podría redundar en una mejora sustancial de la oferta. El grupo municipal del PP se suma a los empresarios y también lo rechaza, a diferencia de la actitud de sus compañeros de partido en Málaga, que han tardado poco en hacer piña con Sevilla para pedir a la Junta que autorice la tasa.