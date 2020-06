Normalidad monumental

De esta crisis hay muchas imágenes simbólicas y momentos históricos por todo el mundo. A muchos se les quedarán grabados: calles vacías, aplausos en las ventanas, mascarillas o monumentos cerrados. Y lo más seguro que el icono del coronavirus en Granada se relacione más con esto último: la Alhambra con sus puertas clausuradas a cal y canto. Ahora el conjunto palaciego anuncia su reapertura para dentro de apenas una semana y, con ello, se da un paso más hacia esta normalidad que se abre paso a trompicones pero a una velocidad imparable que ya veremos si tiene consecuencias. Pero la Alhambra se pone en marcha de nuevo, y con ello el gran pilar de la economía de la provincia, que puede volver a activar su maquinaria. El monumento es el imán que atrae el turismo, el grueso tronco de un árbol del que las ramas se alimentan. Aun así, que esta reapertura y esta 'vuelta a la normalidad' no vuelvan a esconder la principal lección económica de esta crisis: no se puede apostar todo a un mismo sector. Que el dinero que atrae la Alhambra no distraiga: hace falta un verdadero tejido industrial y del conocimiento. Si no, en la próxima pandemia, estaremos llorando por lo mismo.