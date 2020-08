Nostálgicos del mando único

Hay dudas, por la imprecisión de la cuestión, sobre qué régimen es más democrático: si una república o una monarquía parlamentaria. ¿Y más plural? ¿Un partido que elige a su líder mediante elecciones primarias u otro que envía delegados a un congreso para su elección? Eso ya se lo respondo: el segundo. ¿Y más eficaz? ¿Un Estado centralista u otro autonómico? El ministro de Sanidad, Salvador Illa, interrumpe sus vacaciones, acuerda 11 nuevas medidas de "obligado cumplimiento" contra el Covid y me asaltan todo tipo de dudas sobre qué es esto de la España autonómica. Sí queda una certeza: en España hay tantos federalistas de alma como metodistas.

Desde que se acabó el estado de alarma, el Gobierno central y todos los autonómicos han ensayado una estrategia para salvar el verano turístico. El resultado es que esto sólo ha funcionado como la reserva de combustible de un coche. Hasta aquí hemos llegado, hasta mediados de agosto.

Los presidentes autonómicos se han dedicado a contemporizar, sin presionar demasiado a los dueños de las terrazas de copas, a los empresarios de las plazas de toros y al chiringueo nocturno, a sabiendas que tal laxitud podría terminar por impedir un regreso presencial a las aulas. Cuando finalizó el mando único, se acogieron con alborozo las medidas de laxitud sobre los horarios. En el mes de junio, el consejero de Educación, Javier Imbroda, ya nos contó cómo había que regresar a las aulas: con normalidad.

Después del nuevo decretazo de Salvador Illa, los presidentes autonómicos del PP se han lanzado a exigir a Pedro Sánchez que o retome el mando único o que legisle sobre la vuelta al cole. La madrileña Isabel García Ayuso se queja de que cada autonomía no puede legislar por su cuenta, lo que es un falso argumento que esconde la falta de valentía y de seriedad de su Gobierno para organizar el curso. No se atreve. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también ha alentado a Sánchez a que suspenda sus vacaciones de Doñana y no haga más "dejación de funciones", aunque si hay una materia que es competencia territorial es la educación. ¿Si le han endosado a los directores de los centros que organicen el curso porque conocen mejor que nadie cada colegio, cómo vamos a concluir que la ministra Celáa lo hará mejor que los consejeros de Educación?

El País Vasco y Cataluña ya han aprobado un protocolo que comienza con el primer síntoma de un alumno, que sigue con el primer caso y continúa con un segundo positivo en un aula distinta. Al final vamos a concluir que, en efecto, la España asimétrica existe porque algunos se lo creen y lo nuestro es una pose.