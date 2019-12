Obras son amores

Los vecinos del barrio del Boquerón y del entorno de San Juan de Dios han recibido su particular regalo de Reyes. Aunque sea con retraso y llegue casi para las fiestas del año que viene. El Ayuntamiento ha anunciado que la intervención integral en el barrio comenzará el segundo semestre de 2020. Un déjà vu para los vecinos ya que en febrero de este año el PSOE anunció durante su mandato este programa en el barrio tras una demanda histórica y dijo que se ejecutaría este año. Se incluía en los fondos Edusi y el bipartito lo rescata. Pero la inversión es un poco menor y los vecinos tienen que esperar un año más. Con el cambio de gobierno, varios son ya los proyectos heredados que se están poniendo en marcha y que con el conflicto político municipal, mientras el actual gobierno vende la intervención y su gestión para ponerla en marcha, el anterior reclama que es una idea y un proyecto propio del que ahora disfrutan las rentas por lo que los acusan de no tener ideas y proyectos propios. Como todo en los últimos tiempos en política, la tensión y la crispación es un diario. No para ni en Navidad.