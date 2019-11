Oficial baile de cifras

Hay quien dice que las matemáticas no engañan. Sin embargo, sí que lo hacen las cifras, sobre todo cuando les sale la vena bailarina, algo que saben bien la Subdelegación del Gobierno en Granada, la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El domingo fueron puestos a disposición judicial los detenidos en la Operación Cake. Pero, ¿cuántos fueron? He aquí la cuestión. El caso está bajo secreto de sumario, pero según cifras oficiales de la Policía, se detuvo a 14 personas. De ellas, dos eras menores -lo confirmó la Fiscalía al anunciar las medidas impuestas para ellos- y 12 adultos de los que ocho entraron en prisión el domingo y cuatro quedaron libres. Así lo informó el TSJA y así lo mantuvo la Policía... Pero no la Subdelegación. López Calahorro elevó la cifra basándose en la información que a ella, que viene a ser la responsable del Cuerpo, le habían facilitado desde el mismo. Sin embargo, Policía se remitió a la dada anteriormente y comunicada por el TSJA. ¿Será por el secreto de sumario y se ha desvelado de más? Lo que está claro es que quizá la comunicación entre las instituciones debería mejorar. En fin, baile de cifras, ya saben.