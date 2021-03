Ojalá la de 2022 cambie

La de este año no será la Semana Santa más rara de la historia, será la segunda más extraña de todos los tiempos. No llega al nivel del año pasado con todo el mundo en casa y nada de olor a incienso en las calles, pero toca aguantar tanto a los devotos que les gusta ver procesiones o vivir la Semana Santa de un modo recogido tanto como a los agnósticos que, sin embargo, aprovechan el periodo festivo para hacer algo de turismo o alguna experiencia diferente. Según las estimaciones del Gobierno (otra cosa es que esta vez acierten) ahora vienen un par de meses duros y tanto la ministra de Sanidad como el especialista Fernando Simón dicen que en junio de este año se podrá atisbar algo de luz. Si es verdad que las vacunas siguen llegando, hay un pequeño motivo de la esperanza. Por ello, conviene hacer un acto de contrición entre todos y aguantar en una Semana Santa lo más austera posible (ojalá también los políticos se lo apliquen aunque sabemos que no es fácil). Queda el sueño de que en 2022 las vacaciones y Semana Santa sean diferentes y cada cual pueda disfrutar a su manera.