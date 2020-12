Ojalá sea cierto

Voces monclovitas aseguran que una vez aprobados los Presupuestos van a cambiar las cosas en el Gobierno. Dicen que si hasta ahora el presidente se ha mostrado muy condescendiente con las propuestas de Pablo Iglesias, ahora que tiene asegurada la continuidad parará los pies a sus exigencias.

Cuando se recibe con escepticismo la información, esas voces afirman que el cambio se visualizará una vez pasadas las fechas navideñas. Cuesta creerlo, pero ojalá esa cierto. Sólo los muy recalcitrantes, los muy pata negra del sanchismo haga lo que haga el presidente, aceptan de buen grado que sea Iglesias quien lleva la voz cantante; negando, por supuesto que la lleve. No quieren ver lo que se ve a la legua, que Sánchez está entregado. Que esa entregue tenga las horas contadas, como afirman quienes desde dentro de su Gobierno lo están deseando y afirmando, sería la mejor noticia de este turbulento y preocupante fin de año.

Preocupante porque Podemos y Pablo Iglesias han estado marcando el paso con iniciativas que sólo pueden traer consecuencias pésimas para la economía y para el respeto al Estado de Derecho; meter en el Consejo General del Poder Judicial a miembros de Podemos y de ERC es todo un torpedo en la línea de flotación de la independencia judicial. Por otra parte, que Podemos y ERC tengan más peso que los propios ministros socialistas en el comité que decidirá sobre la distribución de los fondos europeos supone que ese comité actuará de forma partidista como se ha visto en todos los que se encontraba Podemos. Que se incremente el salario mínimo interprofesional lo ha dicho la propia Calviño: solo traerá malas consecuencias.

Ojalá será cierto que Sánchez va a controlar a Iglesias. Empieza a tener indicios de que no es un socio triunfador: los sondeos indican que en Cataluña no le va a ir bien, como no le fue bien en País Vasco y Galicia; la Justicia le pone cerco con las investigaciones sobre la financiación de Podemos, y además ha archivado la querella por acoso sexual que había presentado Podemos contra su ex abogado Calvente como respuesta a sus denuncias de irregularidades financieras en el partido.

A lo mejor Sánchez le ha visto las orejas al lobo y, una vez garantizados los Presupuestos, se inclina por gobernar mandando, como debe hacer un presidente, y poner a su socio en su sitio; socio que es el segundo partido de la coalición.

Nunca ha habido un Gobierno de coalición en España, pero en los países de nuestro entorno sí y sus primeros ministros no han hecho dejación de sus responsabilidades para abrazar las causas de su coaligado aunque sus propios ministros estén preocupados por las consecuencias. Ojalá esto cambie.