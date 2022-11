¡Ojo a las mareas!

Blanca, morada, amarilla o arcoíris. Mareas, conciencia social o cabreo colectivo. En cualquiera de sus posibles versiones sustantivas o calificativas, hay movimientos sociales que a veces -no siempre- nacen auspiciados por poderes o facciones políticas, pero una vez que adquieren cuerpo tienen vida propia y hasta se pueden revolver contra quienes los engendraron. Estamos en un tiempo para no perderlos de vista. La olla hierve, los partidos lo saben y tratan de no salir muy escaldados.

Que se lo digan a los del PP andaluz cuando ven las batas blancas madrileñas y se acuerdan de Granada a finales de 2016 con el Yeah de Spiriman. O al alcalde Paco Cuenca, que ha hecho un gran ejercicio de contorsionismo político para ponerse la pegatina amarilla y reclamar infraestructuras al Gobierno del PSOE. Estas y otras claves de la semana, en especial las de un 25-N marcado por la Ley del solo sí es sí