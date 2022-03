Ojo a quien votamos

Lo negarán, pero ahí están las cifras de la inflación real, las del verdadero crecimiento de la economía, la deuda pública para varias generaciones y el IPC que venimos padeciendo en imparable progresión. Lo negarán, sí y le darán mil cien vueltas a la realidad, nominada, maquiavélicamente, con multitud de ridículos eufemismos para evitar llamar a las cosas por su nombre. Sí, así los despellejen en una sala de tortura, negarán que España es más pobre, mucho más. Pero no más que hace diez años, no, más pobre que el pasado año y más aún que el anterior. Ahora, empleando su mismo o parecido odioso lenguaje, también, habríamos de decir que no saben generar condiciones ni repartir la riqueza, sino distribuir con eficacia la pobreza.

No, no voy a decir sus nombres, ni los de sus lamentables partidos u organizaciones políticas. ¿Para qué? Todo el mundo los conoce y -lo peor- todo el mundo los padece cada día más. Encabezados por su principal líder: un histrión guapo y casquivano, que es modelo vergonzoso de esas prácticas nefandas, han aprendido a mentir con insolencia inaudita, mirando a los ojos, con infinito cinismo y frialdad a quienes no deben sino la verdad, que para eso cobran y no poco. Se han convertido, para horror y desgracia nuestra, en maestros del embuste, del engaño, la falacia y, cuando menos, de la ocultación de la verdad.

Ahora le echan la culpa a una pandemia que han gestionado con incompetencia y hasta ineptitud y a una guerra que apenas tiene tres semanas, pero a ellos les ha venido de perlas para encontrar un achaque desesperado. Y así no les duelen prendas en faltarnos al respeto que nos deben, en tratarnos como a estúpidos, como a bobos de baba. Pero todos sabemos -y lo sabemos muy bien- que esto viene de largo, de su probada ineptitud, de su ausencia absoluta de capacidad para resolver, verdaderamente, los problemas que nos cercan y esconder su existencia tras de milongas infantiles. Han sido capaces de poner al borde o en la ruina misma a muchas empresas consolidadas. Los autónomos, llevan tiempo con la soga al cuello…

Como esta manera de regir los designios cotidianos de nuestras vidas y haciendas, siga por mucho tiempo más en manos de tan irresponsables como incompetentes personajillos, que en su vida han llegado a administrar algún dinero o empresas propias, la más importante empresa que es de todos y que se llama España, acabará sumida en una ruina de la que, seguramente, será muy difícil sacarla -ya lo es- en varios decenios de más austeridad, privaciones y muchas más penurias para las familias. Cuando toque, habremos de meditar y sopesar el voto con mucho más cuidado. ¿O no?